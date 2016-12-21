Фонд Рината Ахметова организовал праздник для детских домов семейного типа в Мариуполе

Мероприятие организовано в рамках масштабной акции «Ринат Ахметов – детям!».

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«Дети, оставшиеся без родителей и опеки, всегда были в центре внимания Фонда Рината Ахметова. Благотворительная акция ко дню святого Николая за 16 лет стала доброй традицией. Каждый год интернаты, детские дома и ДДСТ получают подарки и море позитивных эмоций», - сказала Евгения Рзаева, руководитель программы Фонда «Сиротству-нет!».

Во время праздничной программы мальчишки и девчонки катались на аттракционах, играли на автоматах, мастерили новогодние сувениры, участвовали в шоу мыльных пузырей и проходили увлекательный квест. Дети были в восторге. «Отличный праздник», «боулинг, машинки - все очень понравилось», «настроение классное», - говорили они по окончании программы.

Родители-воспитатели также делились впечатлениями:

«Мы очень признательны Фонду Рината Ахметова за внимание и заботу. Дети очень довольны. И родители получили возможность встретиться и пообщаться друг с другом. Благодаря вам мы всегда чувствуем поддержку», - сказала Татьяна Савина, мама-воспитатель семерых детей.

«Дети так ждали этого дня, святого Николая, подарки. Спасибо Ринату Ахметову за то, что организовал такой праздник. Это человек с большим сердцем, который дарит тепло и внимание всем обездоленным. Низкий ему поклон», - поблагодарила Юлия Якунина, мама-воспитатель девяти деток. Младшей Дашеньке всего 1,3 года.

«Фонд Рината Ахметова много лет подряд оказывает помощь детям-сиротам. Эта поддержка очень важна для дальнейшего жизнедеятельности ДДСТ. Дети чувствуют любовь и внимание, лучше социализируются», - считает Людмила Прунчак, начальника службы по делам детей мариупольского горсовета.

Сразу после праздника команда Фонда поехала в гости в мариупольскую школу-интернат №11, чтобы вручить подарки. Сувениры, мягкие игрушки, рюкзаки, а также индивидуальные наборы косметических и гигиенических средств – такие подарки для разных возрастных групп подготовил Фонд Рината Ахметова.

Всего в 2016 году подарки от Рината Ахметова получат 5 746 детей-сирот из интернатов и детдомов Донецкой области. Праздничные наборы еще для 134 254 детей от имени учредителя Фонда передадут предприятия группы СКМ. В общей сложности подарки отправятся к 140 тысячам маленьких адресатов.