Благодаря порталу национального усыновления "Сиротству – нет!" более 8 тысяч детей нашли своих родителей

Как рассказала на брифинге в Киеве координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова Римма Филь, портал работает в рамках программы «Сиротству ‒ нет!».

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"Для максимальной и эффективной помощи детям-сиротам, которые ищут родителей, Фондом Рината Ахметова был создан портал «Сиротству ‒ нет!». За 7 лет его работы поступило 29 500 обращений на горячую линию. Более 8 тысяч украинских детей уже устроены в семьи. Мы рады, что многие родители находят своих деток на портале и знаем, что эти дети впоследствии воспитываются в любящих семьях», ‒ сказала Римма Филь.

По словам руководителя программы «Сиротству ‒ нет!» Евгении Рзаевой, чаще всего деток усыновляли в Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Запорожской областях.

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"За время работы портала семьи нашли 3 314 мальчиков и 4 970 девочек. Усыновление этих детей – это результат, который стал возможен благодаря сотрудничеству Фонда Рината Ахметова с Министерством социальной политики Украины и службам по делам детей. Самая популярная форма устройства ребенка в семью на портале – усыновление. Такое решение приняли 58% родителей. Каждый 4-й ребенок (25 %) был устроен в приемную семью или детский дом семейного типа, и каждый 6-й (17%) – взят под опеку», – отметила Евгения Рзаева.

Она добавила, что в 2016 году с портала «Сиротству ‒ нет!» были усыновлены или устроены в приемные семьи 350 детей, сейчас на портале размещена 8 731 анкета.

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"В этом году портал перенесен на современную платформу, которая вмещает полную информацию о детях-сиротах из каждого региона Украины. Команда Фонда Рината Ахметова самостоятельно готовит видеосюжеты о детях-сиротах. За 5 месяцев работы отснято более 60 детских историй. После ротации роликов на портале Фонда и телеканале «Украина» каждый пятый ребенок был усыновлен", - сказала Рзаева.

Она призвала все украинские телеканалы и сайты сотрудничать в сфере национального усыновления, показывая сюжеты о детях-сиротах.

"Для нас очень важно, что благодаря размещению информации о ребенке многократно увеличивается вероятность усыновления. Давайте дадим детям больше возможностей быть увиденными и услышанными», ‒ подчеркнула Евгения Рзаева.

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В свою очередь руководитель отдела национального усыновления Минсоцполитики Украины Ольга Олифер, отметила, что в рамках портала проводится огромная кропотливая работа.

"Благодаря этому ресурсу потенциальные усыновители могут увидеть своего ребенка и принять решение усыновить. В целом, на сегодняшний день в Украине детей-сирот, подлежащих усыновлению, порядка 18 тысяч. Из-за военных действий и экономической ситуации в последние годы детей усыновляется меньше. Также мы не имеем информации о том, сколько сирот находится в Крыму и на неподконтрольных территориях Донбасса», ‒ сказала Олифер.