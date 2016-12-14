Гройсман призвал чиновников уделять внимание обеспечению прав людей с инвалидностью

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал чиновников уделять внимание обеспечению прав и созданию безбарьерной среды для людей с инвалидностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании правительства.

По словам премьера, необходимо понимать проблемы людей с инвалидностью и уделять им особое внимание.

Читайте такжеПодписан указ об усилении ответственности за нарушение прав людей с инвалидностью"Я настаиваю на этом и требую от каждого чиновника, чтобы мы по-человечески смотрели на эти проблемы, и каждый в своей сфере, чего бы она ни касалась, внедряли абсолютную безбарьерность, поддержку этих людей", - сказал он.

Гройсман отметил необходимость в содействии полноценной интеграции людей с инвалидностью в общество.

Он также отметил, что сегодня правительство рассматривает ряд вопросов, касающихся проблем людей с инвалидностью.

"Это требует нашего особого внимания, не только в особые даты, но и ежедневно", - сказал глава правительства.

Читайте такжеВР отказалась изменить закон о трудоустройстве инвалидов Как сообщал УНИАН, 13 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О создании условий для реализации прав людьми с инвалидностью», регулирующий усиление ответственности за нарушение их прав и законных интересов. Положения указа охватывают основные сферы жизнедеятельности людей с инвалидностью и все их категории.