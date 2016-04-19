ВР продлила до 2017 года назначение пенсий инвалидам II группы

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" относительно необходимого страхового стажа для назначения пенсий инвалидам второй группы (№2511а).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 289 народных депутатов из 352, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что в период до 1 января 2017 года (сейчас - до 1 января 2016 года) лица, признанные инвалидами II группы, имеют право на пенсию по инвалидности при наличии страхового стажа на время наступления инвалидности или на день обращения за пенсией, предусмотренного абзацами вторым - двенадцатым части первой статьи 32 настоящего закона.

Читайте такжеУкраинские специалисты начнут устанавливать бионические протезы участникам АТО со следующего года В пояснительной записке отмечается, что законопроект разработан с целью продления до 1 января 2017 года действия правовой нормы, которая позволяет назначать пенсии инвалидам второй группы при наличии у них страхового стажа такого же, как у инвалидов первой группы.

"Если не внести изменения в закон, то с 1 января 2016 года для лица, которое признано инвалидом второй группы в возрасте 40 лет, величина необходимого страхового стажа для назначения пенсии составит уже не 6 лет, а 9 лет, а для лица, признанного инвалидом второй группы в возрасте 50 лет, вместо 9 лет страхового стажа необходимо иметь в наличии 12 лет страхового стажа, чтобы ему назначили пенсию по инвалидности", - говорится в документе.

По словам председателя Комитета ВР по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Людмилы Денисовой, закон касается почти 1600 человек, для которых на год нужно 27 млн грн.