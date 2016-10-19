Закон об увеличении помощи при инвалидности военнослужащих отправлен на доработку

Как передает корреспондент УНИАН, «за» это решение проголосовали 233 из 334 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Перед этим парламент не смог преодолеть вето президента на этот закон, потому что «за» проголосовали всего 113 (из 300 необходимых - УНИАН) народных депутатов Украины. Также Верховная Рада не поддержала предложение о принятии этого закона с предложениями президента.

Читайте такжеК числу инвалидов войны отнесли и пострадавших во время Революции достоинства

Заместитель министра финансов Украины Сергей Марченко отметил, что в соответствии с законом предполагалось увеличить в полтора раза размеры единовременной денежной помощи в случае гибели военнослужащих (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности. Так, предполагалось установить размер единовременного денежного пособия в случае гибели 750 прожиточных минимумов, для первой группы инвалидности - 375, второй - 300, третьей - 225.

Марченко подчеркнул, что предложения президента были сформированы в соответствии с бюджетом 2015 года, потому что именно в прошлом году закон был ветирован.

Представитель Министерства финансов отметил, что со времени принятия этого закона прошло более года, поэтому его не целесообразно принимать.

Как сообщал УНИАН, 17 июля 2015 года Верховная Рада приняла закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения уровня социальной защиты военнослужащих и членов их семей» (регистрационный номер 2406 ). «За» это решение больше года тому назад проголосовали 229 из 279 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

7 августа 2015 года президент Украины вернул данный закон в парламент с предложениями.