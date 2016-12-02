Минздрав инициирует изменения в cоставе военных аптечках по стандартам НАТО

Как сообщили УНИАН в Минздраве, содержание индивидуальной аптечки, состав аптечки военного медика является научно обоснованным, и испытанным в боях. Состав натовских аптечек постоянно пересматривается, дополняется современными, эффективными средствами и препаратами.

Читайте такжеПодготовка медиков и медобеспечения вооруженных сил до сих пор зависит от общественных организаций и гуманитарной помощи

В Минздраве подчеркнули, что медицинская помощь украинским бойцам не должна отличаться от медпомощи натовским солдатам.

Учитывая международные стандарты и боевой опыт в зоне проведения АТО были разработаны изменения в Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, которые должны быть в составе военных аптечек и рюкзаков медицинского санитара и санинструктора.

В ведомстве выразили надежду, что Минобороны поддержит эту инициативу Минздрава.