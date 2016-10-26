Минздрав предлагает финансировать страховую медицину за счет общей системы налогообложения
Министерство здравоохранения Украины предлагает финансировать систему медицинского страхования из общей системы налогообложения, сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.
Минздрав предлагает финансировать страховую медицину за счет общей системы налогообложения / УНИАН
Министерство здравоохранения Украины предлагает финансировать систему медицинского страхования из общей системы налогообложения, сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.
По его словам, в разных странах практикуют разные варианты страховых взносов, например, уплата взносов работодателями с фонда оплаты труда, взносы с работников. Но эти системы не могут быть внедрены сейчас в Украине, так как это создаст дополнительную нагрузку на бизнес. Кроме того, Ковтонюк отметил, что в Украине существует большой теневой сектор оплаты труда, с которого налоги на страхование платиться не будут.
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"Есть второй вариант, который также использует много стран. И этот вариант называется - общие налоги. Чем хороши общие налоги? Их платят все люди, просто покупая вещи. Когда вы ехали на общественном транспорте, вы платили общий налог, потому что в билет на автобус входит акциз на бензин. В том числе общие налоги платит и теневой сектор, потому что он тратит заработанные средства", - сказал он.
"Мы верим, что для Украины лучшим на сегодняшний день способом является использование общих налогов как инструмента сбора взносов с граждан", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, правительство Украины планирует начать реформу здравоохранения уже в начале 2017 года с развития семейной медицины, введения референтных цен на лекарства и механизма частичной компенсации стоимости лекарств для определенных видов заболеваний