Минздрав представит концепцию реформирования медицины в регионах

Яксообщили УНИАН в Минздраве, первая презентация состоялась в городе Самбор Львовской области - регионе, который является передовым в создании территориальных общин и уже имеет важный опыт децентрализации.

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В ходе встречи с медиками, Супрун подчеркнула, что приоритетными задачами деятельности Министерства здравоохранения является создание равных условий доступа к медицинским услугам и обеспечения высококачественной медицинской помощи.

"Цель реформы – создать систему универсального доступа, то есть гарантированный государством пакет медицинской помощи, доступный для каждого гражданина, независимо от места проживания, места работы и социального статуса", - сказала Супрун, подчеркнув, что для этого необходимо сначала реформировать первичное звено медицинской помощи, а впоследствии - вторичное звено. "Кроме того, необходимо поднять уровень квалификации специалистов и перейти к национальной системе медицинского страхования. В рамках реформы должно произойти изменение системы финансирования сферы здравоохранения на такую, где деньги будут идти за пациентом. Таким образом, пациент сможет выбрать врача, заключить с ним договор и получить услуги, независимо от места прописки”, - отметила Супрун.

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Она подчеркнула, что в условиях децентрализации, ответственность и полномочия, в частности по принятию финансовых решений, переходят на региональный уровень, на местном уровне общественность ответственная и может влиять на принятие решений относительно распределения публичных финансов через давление на избранных ими депутатов.

За время пребывания в Самборе и.о.министра посетила Самборскую центральную районную и детскую больницы. Проблемы с финансированием отмечали работники обоих заведений. Однако наиболее сложная ситуация у медиков городской детской больницы, ведь они не получают заработную плату с июля 2016 года.

И.о.министра отметила, что будет способствовать решению этого вопроса. “Будем просить Министерство финансов Украины как можно быстрее перечислить резерв бюджетных средств на 2016 год в регионы. Дальше дело рук местной власти, которая тоже должна выделить часть из местного бюджета для оплаты труда медиков Самбора. Наша команда будет делать все, чтобы решить проблему как можно быстрее”, - пообещала Супрун.