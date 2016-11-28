ООН призывает все стороны на Донбассе улучшить свободу передвижения на пунктах пропуска

более двух миллионов украинцев были перемещены в рамках страны или стали беженцами

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев Филиппо Гранди обратился к всем сторонам вовлеченным в конфликт в Украине с призывом улучшить свободу передвижения на пунктах пропуска и создать условия для того, чтобы гуманитарная помощь достигла сотен тысяч людей, пострадавших от конфликта на подконтрольных и не подконтрольных правительству территориях.

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Как сообщается на сайте Агентства ООН по делам беженцев в Украине, заявление Гранди было озвучено в конце его первого визита в Киев на этой неделе, в рамках которого он призвал к поиску решений для перемещенных лиц с обеих сторон линии разграничения.

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Отмечается, что Верховный комиссар был поражен стойкостью людей в Украине, которые были вынуждены покинуть свои дома или остаются проживать по обе стороны линии разграничения. Многие из них живут в частично разрушенных домах, в населенных пунктах, где отсутствует доступ к социальным услугам, транспорту и воде. Гранди также провел встречу с людьми, которые вернулись в места своего предыдущего проживания.

Вместе с тем сказано, что в результате конфликта, который длится более двух с половиной лет, более двух миллионов украинцев были перемещены в рамках страны или стали беженцами в России.

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"Несмотря на достижение договоренности о прекращении огня в 2014 году, гражданское население продолжает страдать от бремени конфликта, особенно на территориях по обе стороны линии разграничения. Господин Гранди отметил рост гуманитарных вызовов в городках и селах в зоне конфликта на востоке Украины с приближение зимы", - говорится в заявлении.

"Существующие ныне процедуры на контрольно-пропускных пунктах значительно ограничивают для людей возможность выезда из зоны конфликта, возвращения домой, чтобы повидать родственников или проверить свое имущество. Длинные очереди и бюрократические процедуры углубляют изоляцию общин, живущих рядом с зоной конфликта, и разделяют семьи. Многие люди лишены доступа к медицинским и социальным услугам", - отмечается в документе.

Гранди посетил несколько поселков вблизи Славянска, Луганска и Донецка, пострадавших от обстрелов и боевых действий, в которые возвращаются люди. В некоторых поселках ситуация крайне сложная, поскольку многие дома полностью разрушены, либо не имеют окон и крыш.

Также он стал свидетелем очередей длиной до двух километров на контрольно-пропускном пункте. Пожилые люди и семьи с детьми были вынуждены ночевать на холоде, чтобы пересечь линию столкновения в Майорске.

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Агентство ООН по делам беженцев с партнерскими организациями начали программы помощи по восстановлению жилья. На неконтролируемой территории вблизи Луганска были отстроены дома для 1 200 семей, и еще 2000 - запланировано на следующий год.

Агентство ООН по делам беженцев готово поддерживать людей, живущих рядом с линией столкновения, облегчая им доступ к социальным услугам и транспорту. Агентство призывает международное сообщество, в том числе финансовые учреждения и доноров предоставить Украине должную поддержку.