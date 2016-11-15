Жизненная ситуация жителей Донецкой области в последнее время ухудшилась - исследование

Жители Донецкой области отмечают, что их жизненная ситуация в последнее время ухудшилась.

Читайте также80% гуманитарной помощи для жителей Донецкой области поступает от штаба Ахметова – исследованиеКак передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Наталья Харченко в ходе круглого стола «Донбасс: жизнь и барьеры».

Эксперт представила результаты исследования потребностей в гуманитарной помощи Донецкой области, проводившегося по заказу гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Читайте такжеЖители Донецкой области ощущают дефицит пищевых продуктов и лекарств – исследование«По сравнению с маем 2016 года наблюдается некоторое увеличение негативных оценок ситуации. Тех, кто не может терпеть свое бедственное положение, стало 26%, это на 9% больше, чем в мае (17%). Преобладающим мнением в оценке сложившейся ситуации является «жить трудно, но можно терпеть». Так считают 52% респондентов», - сказала Харченко.

По ее словам, молодые мужчины более других проявляют адаптивность и считают, что все не так плохо.

«Чаще всего об истощении запаса прочности сообщают женщины среднего возраста. Наибольшее ухудшение жизненной ситуации проявляется в высказываниях жителей подконтрольной территории. Несмотря на переживаемые трудности, у жителей Донбасса преобладают позитивные оценки жизни: скорее удовлетворены своей жизнью 39%, не удовлетворены – 29%, средние оценки дали 26%», - сказала Харченко.

Читайте такжеШтаб Ахметова поможет жителям "серой зоны" с зимним отоплением домовПо словам Харченко, «на 10% сократилось число тех, кто ожидает улучшения жизни в следующем году, и также выросло число тех, кто считает, что через год их семья будет жить хуже. По сравнению с весенними данными, значительно возросла неопределенность в оценках долгосрочных перспектив Донбасса. Оценки определившихся сильно зависят от территории проживания. Среди жителей подконтрольных территорий преобладает надежда, что проблемы Донбасса будут решены, и уровень жизни сопоставим с другими регионами Украины (для сравнения, октябрь – 34%, май – 46%). Среди жителей неподконтрольных территорий наиболее распространено мнение, что Донецк станет регионом экономического процветания (октябрь – 36%, май – 32%)», - сказала Харченко.

По ее словам, несмотря на переживаемые трудности, у жителей Донбасса преобладают позитивные оценки жизни: скорее удовлетворены своей жизнью 39%, не удовлетворены – 29%, средние оценки дали 26%.

«В наибольшей мере на удовлетворенность жизнью жителей Донецкой области влияют три аспекта: финансовое обеспечение базовых потребностей, мир и здоровье. Жители подконтрольных территорий чаще говорят о финансовом обеспечении и здоровье, а жители неподконтрольных территорий чаще упоминали наличие работы и контроль над территорией проживания», - сказала Харченко.

*** В проекте оценивались потребности в гуманитарной помощи жителей Донецкой области. Опрос проводился КМИС методом телефонного интервью с помощью компьютера (CATI). В опросе изучались текущие потребности населения в продуктах питания, медикаментах и непродовольственных товарах, а также социальное самочувствие. Результатам исследования свойственны обычные ограничения телефонных опросов, осложненные противостоянием на Донбассе.