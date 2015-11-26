Жизнь более 200 детей на Донбассе под угрозой – они не могут получить лекарства

Более 200 семей из Донбасса, которые оставили заявки на получение лекарств от Штаба Рината Ахметова, не могут выехать на мирную территорию за препаратами для своих тяжелобольных детей, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба.

«У людей нет средств на поездку и возможности оформить пропуск, потому что не с кем оставить больного ребенка. При этом у всех этих детей тяжелые диагнозы и острая необходимость в постоянном лечении и приеме конкретных препаратов, которые им подходят. В местных аптеках просто нет таких наименований, а чтобы сделать спецзаказ – нужны немалые средства. У семей, где долгие годы болеют дети, их просто нет», - рассказывает Ирина Темерко, руководитель направления «Адресная помощь» Штаба.

Читайте такжеДети-сироты на Донбассе нуждаются в системной помощи психологовПохожая ситуация у 13-летней Дианы из Донецка. С 3-х лет девочка болеет сахарным диабетом. Ранее она получала инсулин по государственной программе в больнице, но последние 1,5 года эта программа не работает. Семья экономит остатки препаратов, и из-за этого у ребенка часто повышается уровень сахара в крови. Диана практически постоянно находится в больнице. Девочку воспитывает одна мама, которая не может выехать за препаратами на мирную территорию, потому что нет пропуска.

Всего на горячую линию Штаба уже поступило 445 заявок на медикаменты, более 150 семей уже получили лекарства. Еще 90 сформированных пакетов ждут своих получателей в аптеках Артемовска, Мариуполя и Краматорска.

Читайте такжеКак проходит проверка качества продуктов от Штаба Ахметова«Поскольку не у всех есть возможность выехать за лекарствами на мирную территорию, мы просим Министерство здравоохранения Украины дать четкие разъяснения о правилах ввоза и выдачи гуманитарных медикаментов на неподконтрольную территорию. Пока их нет, ни Штаб Рината Ахметова, ни одна украинская благотворительная организация не может оказать помощь всем нуждающимся в инсулине, противосудорожных и противоастматических препаратах», - подчеркивает Ирина Темерко.

Напомним, что в октябре Штаб Рината Ахметова запустил проект «Лекарства детям» в связи с высокой потребностью мирного населения Донбасса в медикаментах. Планируется обеспечить трехмесячным запасом препаратов тяжелобольных детей в возрасте до 18 лет с неподконтрольных территорий, а также детей-переселенцев на мирной территории Донецкой области.