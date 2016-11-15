Жители Донецкой области ощущают дефицит пищевых продуктов и лекарств – исследование

Жители Донецкой области ощущают дефицит пищевых продуктов и лекарственных средств.

Читайте также80% гуманитарной помощи для жителей Донецкой области поступает от штаба Ахметова – исследованиеКак передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Наталья Харченко на заседании круглого стола «Донбасс: жизнь и барьеры».

Эксперт представила результаты исследования потребностей в гуманитарной помощи Донецкой области, проводившегося по заказу гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Читайте также62% жителей Донецкой области имеют родственников и близких, живущих за линией разграничения – исследованиеХарченко отметила, что по сравнению с маем 2016 года значительно выросли показатели нехватки продуктов и медикаментов, наблюдается также незначительный рост потребности в бытовых товарах.

«На данный момент 29% жителей нуждаются в медикаментах (больше всего ощущается дефицит сердечных, гипотензивных и антивирусных препаратов), 26% - в продуктах (особенно свежих - мяса, молочных продуктов и фруктов), а 15% - в бытовых товарах. Женщины чаще мужчин говорят о нехватке всех категорий товаров. Наиболее остро дефицит ощущают пенсионеры, в селах проблемы с продуктами, медикаментами и бытовыми товарами стоят острее, чем в городах, а с бытовыми товарами - особенно на неподконтрольных территориях», - подчеркнула Харченко.

Читайте такжеДонетчина: штаб Ахметова обеспечил пациентов с сердечными заболеваниями необходимыми препаратами *** В проекте оценивались потребности в гуманитарной помощи жителей Донецкой области. Опрос проводился КМИС методом телефонного интервью с помощью компьютера (CATI). В опросе изучались текущие потребности населения в продуктах питания, медикаментах и непродовольственных товарах, а также социальное самочувствие. Результатам исследования свойственны обычные ограничения телефонных опросов, осложненные противостоянием на Донбассе.