Во временно оккупированные районы Донбасса 19 грузовиков с гуманитарной помощью
11:15, 28 ноября 2016Страна
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Две организации отправили во временно оккупированные районы Донецкой области 19 грузовиков с гуманитарной помощью.
Жителям Донецкой области доставлено около 200 тонн продуктовых и гигиенических наборов, медикаментов / УНИАН
Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, через КПВВ «Новотроицкое» и «Майорское» на неконтролируемую территорию проследовали 19 грузовиков с гуманитарными грузами.
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Автомобили перевозили для жителей Донецкой области около 200 тонн продуктовых и гигиенических наборов,медикаментов, одеял и прочее от Миссии Международного комитета Красного Креста и благотворительной организации «Человек в беде».
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