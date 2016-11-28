Во временно оккупированные районы Донбасса 19 грузовиков с гуманитарной помощью

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, через КПВВ «Новотроицкое» и «Майорское» на неконтролируемую территорию проследовали 19 грузовиков с гуманитарными грузами.

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Автомобили перевозили для жителей Донецкой области около 200 тонн продуктовых и гигиенических наборов,медикаментов, одеял и прочее от Миссии Международного комитета Красного Креста и благотворительной организации «Человек в беде».