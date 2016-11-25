Медики зарегистрировали симптомы отравления уже у 127 участников фестиваля

В результате вспышки острой кишечной инфекции по состоянию на 25 ноября к медикам с симптомами отравления обратились уже 127 человек, которые принимали участие в фестивале «Жемчужина Каменца, проходившем 19-21 ноября 2016 г. в г. Каменец-Подольский Хмельницкой области и проживали в гостинично-туристических комплексах «Ксения» в г. Каменец-Подольский и с. Врублевцы Каменец-Подольского района.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госпродпотребслужбы, согласно оперативной информации, среди пострадавших 109 детей и 18 взрослых.

Читайте такжеЗа медпомощью с симптомами отравления обратились уже 70 участников фестиваля в Хмельницкой областиПо информации Главного управления Госпродпотребслужбы Хмельницкой области с начала вспышки за медицинской помощью в медицинские учреждения области с симптомами острой кишечной инфекции обратились 70 человек, из которых 59 детей и 11 взрослых. Сейчас все коллективы разъехались по домам.

За медицинской помощью по месту жительства обратились: в г. Киев – 16 человек (14 детей, 2 взрослых); в Киевской области (г. Бровары) – 20 человек (16 детей, 4 взрослых); Днепропетровской обл. – 11 человек (11 детей); г. Одесса -15 человек (11 детей, 4 взрослых); Сумской области – 20 человек (19 детей); Львовской области – 8 человек (6 детей, 2 взрослых); Ивано-Франковской области – 17 человек (15 детей, 2 взрослых); Харьковской области – 14 человек (11 детей, 3 взрослых), Николаевской области – 1 взрослый человек; в Черкасской – 4 детей; в Черниговской области – 1 ребенок.

Читайте такжеВ Хмельницкой области отравились 56 участников фестиваля в Каменце-ПодольскомНа сегодняшний день после возвращения к местам проживания 69 человек продолжают лечение в стационарных отделениях Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Сумской, Николаевской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областей и г. Киева.

Проведение противоэпидемических мероприятий и лабораторных исследований продолжается.

Эпидситуация находится под контролем Госпродпотребслужбы.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 22 ноября было выявлено 56 человек с симптомами пищевого отравления, которые в течение 19-21 ноября находились на Всеукраинском фестивале-конкурсе «Жемчужина Каменца» и проживали в гостиничных комплексах «Ксения» г.Каменце-Подольский Хмельницкой области и комплексе с аналогичным названием в с. Врублевцы Каменец-Подольского района, имеющих одного владельца.

По состоянию на 23 ноября за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции обратились уже 70 человек (из которых 59 детей и 11 взрослых) из числа участников фестиваля. По состоянию на 24 ноября число пострадавших возросло до 109 (94 детей и 15 взрослых).

Читайте такжеПервая помощь при пищевом отравлении По данному факту проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

В целом в фестивале "Жемчужина Каменца» участвовало 1 тыс. человек.