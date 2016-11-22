В Киевской области массовое отравление детей, вернувшихся из Каменец-Подольского, трое в тяжелом состоянии

В Киевской области случай массового отравления детей. Пострадали 18 детей из танцевального коллектива "Галатея" из Киевской области, во время поездки на танцевальный конкурс. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Киевской ОГА Александр Горган.

Читайте такжеВ Херсонской области 8 человек госпитализированы из-за отравления грибами, из них двое детей"Массовое отравление. Работники службы экстренной медицинской помощи Киевской области встречают на железнодорожном вокзале "Киев Пассажирский" 18 больных детей (из них трое в тяжелом состоянии). Дети из танцевального коллектива "Галатея" Бровары. Участвовали в конкурсе в Каменец-Подольский", - написал он в Facebook.

Также отмечается, что на месте работали 12 бригад экстренной медицинской помощи. На данный момент причина отравления устанавливается.