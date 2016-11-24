За медпомощью с симптомами отравления обратилось 109 участников фестиваля в Хмельницкой области

При вспышке острой кишечной инфекции по состоянию на 24 ноября пострадали 109 человек, принимавшие участие в фестивале «Перлина Кам’янця», который проходил 19-21 ноября 2016 года в г. Каменец-Подольский Хмельницкой области и проживали в гостинично-туристических комплексах «Ксения» в г. Каменец-Подольский и с. Врублевцы Каменец-Подольского района.

Читайте такжеЗа медпомощью с симптомами отравления обратились уже 70 участников фестиваля в Хмельницкой областиКак сообщили УНИАН в пресс-службе Госпродпотребслужбы, согласно оперативной информации, среди пострадавших 94 детей и 15 взрослых.

За медицинской помощью по месту жительства обратились: в г. Киеве - 13 человек (11 детей, 2 взрослых), в Киевской области (г. Бровары) - 19 человек (15 детей 3 взрослых), в Днепропетровской обл. - 11 человек (11 детей), в г. Одеса - 8 человек (6 детей, 2 взрослых), в Сумской области - 20 человек (19 детей); во Львовской области - 8 человек (6 детей, 2 взрослых), в Ивано-Франковской области - 15 человек (13 детей, 2 взрослых), в Харьковской области - 14 человек (11 детей, 3 взрослых) и в Николаевской области - один взрослый человек.

Читайте такжеВ Хмельницкой области отравились 56 участников фестиваля в Каменце-ПодольскомПо данным Госпродпотребслужбы, на сегодняшний день после возвращения в места проживания 46 человек продолжают лечение в стационарных отделениях Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Сумской, Николаевской областей и г. Киев.

Согласно информации ГУ Госпродпотребслужбы в Хмельницкой области, с начала вспышки за медицинской помощью в медицинские учреждения Хмельницкой области с симптомами острой кишечной инфекции обратились 70 человек, из которых 59 детей и 11 взрослых, из них 26 человек были госпитализированы в инфекционный стационар. Сейчас в Хмельницкой области продолжают стационарное лечение 14 человек, в т.ч. 11 детей и 3 взрослых.

В обоих гостинично-туристических комплексах специалистами ГУ «Хмельницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины» отобраны необходимые пробы для проведения лабораторных исследований с целью определения источника вспышки заболевания. Проведено лабораторное обследование работников указанных учреждений.

В очаге заболевания проведена заключительная дезинфекция, за контактными установлено медицинское наблюдение.

Распоряжениями на городском и районном уровнях руководителей Управления Госпродпотребслужбы временно приостановлена работа гостинично-туристических комплексов «Ксения» в г. Каменец-Подольский и с. Врублевцы Каменец-Подольского района.

По факту возникновения вспышки подготовлены материалы в правоохранительные органы. Готовятся материалы для подачи в суд.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 22 ноября было выявлено 56 человек с симптомами пищевого отравления, которые в течение 19-21 ноября находились на Всеукраинском фестивале-конкурсе «Перлина Кам’янця» и проживали в гостиничных комплексах «Ксения» в г. Каменец-Подольский Хмельницкой области и комплексе с аналогичным названием в с. Врублевцы Каменец-Подольского района, имеющих одного владельца.

Читайте такжеПервая помощь при пищевом отравлении По состоянию на 23 ноября за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции обратились уже 70 человек (из которых 59 детей и 11 взрослых) из числа участников фестиваля.

По данному факту проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

В общем, в фестивале «Перлина Кам’янця» принимали участие 1 тыс. чел.