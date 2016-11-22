В больницы Киева госпитализированы с симптомами отравления трое из 18 детей, вернувшихся из Каменец-Подольского

В киевские больницы утром были госпитализированы с симптомами отравления трое из 18 детей, которые возвратились поездом с фестиваля в Каменец-Подольском.

Об этом сообщила пресс-секретарь Департамента здравоохранения Киева Наталья Вишневская.

«В целом 18 детей, которые ехали в поезде из Каменец-Подольского с детского фестиваля, пожаловались на плохое самочувствие. Семеро от госпитализации отказались, поскольку были с родителями. И родители, и врачи решили, что состояние у детей достаточно удовлетворительное, чтобы лечиться дома. Из оставшихся 11 - двух сняли с поезда в Шостке. Трое детей - не киевских - госпитализированы в столичные медучреждения: двое - в детскую, один - в инфекционную. Еще 6 детей госпитализированы в киевскую областную больницу», - отметила она.

Читайте такжеВ Киевской области массовое отравление детей, вернувшихся из Каменец-Подольского, трое в тяжелом состоянииОтносительно возраста госпитализированных Вишневская отметила, что располагает информацией лишь о трех детях: одному - 15 лет и двум - по 11.

«Им оказывается помощь в полном объеме, все препараты есть. Дети чувствуют себя уже хорошо. У них сейчас состояние удовлетворительное. Это явно пищевая инфекция. В инфекционной больнице ребенка готовы или выписывать, или переводить, если решат родители, в местную больницу для дальнейшего лечения», - отметила она.

По ее словам, эти трое детей возвращались без сопровождения родителей.

"Рядом не было родителей, и надо было принимать решение, реагировать как-то на то, чтобы снять интоксикацию. Сейчас родители подъезжают", - добавила Вишневская.

В свою очередь председатель Вышгородской райгосадминистрации Киевской области Александр Горган сегодня утром сообщил на своей странице в Facebook: «Массовое отравление. Работники службы экстренной медицинской помощи Киевской области встречают на железнодорожном вокзале "Киев Пассажирский" 18 больных детей (из них трое в тяжелом состоянии). Дети из танцевального коллектива "Галатея" из г. Бровары. Участвовали в конкурсе в Каменец-Подольском. Работают 12 бригад экстренной медицинской помощи».