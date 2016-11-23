За медпомощью с симптомами отравления обратились уже 70 участников фестиваля в Хмельницкой области

По состоянию на 15:00 23 ноября за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции обратились уже 70 человек (59 детей и 11 взрослых) из числа участников фестиваля «Жемчужина Каменца» в Хмельницкой области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил и.о. начальника Главного управления Госпродпотребслужбы Хмельницкой области Михаил Булка.

Так, по его информации, в ходе эпидемиологического расследования установлено, что 14 человек (из них 11 детей) госпитализированы в Каменец-Подольскую больницу, где продолжают стационарное лечение. Заболевшие дети являются участниками ансамбля танца «Холд зе ритм» г.Валки Харьковской области, которые во время фестиваля проживали и питались на базе гостинично-ресторанного комплекса «Ксения» в с. Врублевцы Каменец-Подольского района. Они не только обедали 20 ноября на базе комплекса, но и забрали остатки продуктов с собой и употребляли их вечером и на следующее утро.

Читайте такжеВ Хмельницкой области отравились 56 участников фестиваля в Каменце-ПодольскомУстановлено, что владельцем гостинично-ресторанного комплекса «Ксения» в г. Каменец-Подольский, где проживало и питалось большинство участников детского фестиваля, у которых наблюдаются симптомы пищевого отравления, и комплекса с аналогичным названием в с. Врублевцы Каменец-Подольского района является одно и то же лицо.

“Сейчас два заведения “Ксении” – в Каменце-Подольском и с. Врублевцы – на десять дней приостановили работу. Затем решение об их возобновлении должен принять суд”, - сказал Булка.

По информации ГУ Госпродпотребслужбы в Хмельницкой области, при обследовании гостинично-ресторанного комплекса “Ксения” в Каменце-Подольском выявлен ряд нарушений санитарных норм и правил. В частности, отсутствуют сопроводительные документы на пищевые продукты, удостоверяющие их происхождение, безопасность и качество; нарушались требования к хранению разделочного инвентаря; нарушалось товарное соседство при хранении пищевых продуктов; не проводятся лабораторные исследования пищевых продуктов и готовых блюд; не представлены личные медицинские книжки на всех сотрудников пищеблока и другие.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области проинформировало о госпитализации с признаками острой кишечной инфекции одного ребенка, который вернулся с фестиваля в г. Каменец-Подольский.

Среди участников детского ансамбля «Галатея» г. Бровары Киевской области, которые принимали участие в танцевальном конкурсе, заболели 15 человек, из них госпитализированы после возвращения с фестиваля в г. Бровары 11 человек (среди них 1 взрослый), двое детей госпитализированы в г. Киеве и двое - лечатся амбулаторно.

Среди детей, которые проживают в Сумской области и принимали участие в фестивале, госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции 7 детей, в том числе двое в отделение интенсивной терапии в г. Бровары Киевской области (сняты с поезда на пути следования из г. Киева) и 5 – в инфекционное отделение Шосткинской городской детской больницы.

По состоянию на сегодняшний день в Киеве в детском инфекционном стационаре находятся 2 детей - жителей столицы.

Читайте такжеПервая помощь при пищевом отравлении Списки пострадавших в результате вспышки заболевания продолжают уточняться.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 22 ноября было выявлено 56 человек с симптомами пищевого отравления, которые в течение 19-21 ноября находились на Всеукраинском фестивале-конкурсе «Жемчужина Каменца» и проживали в гостиничном комплексе «Ксения» г.Каменец-Подольский Хмельницкой области.

В частности, в киевские больницы с симптомами отравления были госпитализированы трое из 18 детей, которые по дороге домой в поезде пожаловались на плохое самочувствие.

По состоянию на 23 ноябряв Ивано-Франковской области в больнице находятся 15 жителей г.Бурштын, из них 13 детей в возрасте до 15 лет.

По данному факту проводится досудебное расследование по уголовному производству, открытому по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Всего в фестивале "Жемчужина Каменца» принимали участие 1 тыс. чел.