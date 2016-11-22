Гройсман предостерег участников фармрынка от попыток организовать дефицит лекарств

Об этом глава правительства сказал в ходе встречи с фармпроизводителями.

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«Меня беспокоит система ценообразования на лекарства. Цены на лекарства в Украине не всегда справедливы, а иногда и завышены. И наша задача была сначала упростить регистрацию лекарств, законопроект был внесен в парламент, потом мы начали работать над созданием системы референтного ценообразования - системы, которая не даст завышать цены на лекарства»,- сказал Гройсман.

По его словам, следующий шаг - условия компенсации части стоимости лекарств для больных, или так называемая система реимбурсации, которая начнет действовать в Украине с 1 апреля 2017 года.

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«На эти цели предусмотрели 500 млн грн. В целом на закупку лекарств - 5,9 млрд грн. И если мы посмотрим на систему в целом, то в 2017 году мы должны получить качественные лекарства, справедливую цену на них и защитить больных, которые не могут позволить себе лекарства. Четвертая позиция - закупки лекарств. Вот четыре шага, которые позволяют нам серьезно продвинуться вперед. Эти решения не всем нравятся, и не всем нравится то, что пришло время, когда все должно быть прозрачно, без коррупции», - сказал Гройсман.

Вместе с тем Гройсман подчеркнул, что помимо принятия решений, нужно их выполнить. «Я сделаю все, чтобы добиться решения вопросов: чтобы в Украине было справедливое ценообразование, было качество, своевременная доставка лекарств в больницы. Все госресурсыбудут направлены на то, чтобы достичь этой цели», - подчеркнул глава правительства.

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Он напомнил, что система референтного ценообразования начинает работать с 1 января 2017 года.

"Есть месяц с небольшим, чтобы принять меры для качественного выполнения решений. Но я хотел бы упредить случаи искусственного дефицита лекарств. Инициаторам таких шагов никакой пользы они не принесут. Если кто-то на рынке попытается создать искусственный дефицит лекарств, завышать цены - у нас не будет другого выбора", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября Кабинет министров Украины принял решения о введении референтных цен на лекарственные средства, предусматривающих ограничение максимальной розничной цены лекарств с учетом анализа цен в соседних государствах, а также о начале программы реимбурсации (компенсации стоимости) лекарств людям, больным гипертонией, диабетом и астмой. По решению правительства, при установлении референтных цен Минздрав намерен изучать ценовую политику Польши, Латвии, Словакии, Венгрии, Чехии и выбирать самый оптимальный вариант из предложенных.

Также министерство планирует снизить установленные в аптеках надбавки на эти препараты до 20%. При этом чем дороже будет стоить лекарство, тем ниже будет применяемый коэффициент надбавки.