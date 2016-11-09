Производители лекарств, привыкшие к бесконтрольности, сопротивляются введению референтных цен - Супрун
15:17, 09 ноября 2016Страна
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Производители лекарств, которые привыкли к отсутствию контроля, сопротивляются введению референтных цен на лекарства.
Ульяна Супрун / Фото: УНИАН
Об этом во время брифинга заявила и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун, пишет ua.112.ua.
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"Есть сопротивление. Некоторые компании-производители привыкли к отсутствию контроля. Но мы должны понимать, если мы идем в Европу, мы должны иметь те же правила игры, которые действуют там", - отметила она.
При этом Супрун объяснила, что в Европе лекарства дешевле благодаря реимбурсации: лекарства закупаются или через страховку, или по государственным программам. "Наряду с этим фармпроизводство существует и продолжает развиваться", - добавила она.
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