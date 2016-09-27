В проекте госбюджета на 2017 год расходы на закупку лекарств увеличены на 2 млрд грн
13:35, 27 сентября 2016Страна
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Согласно проекту государственного бюджета на 2017 год, расходы на закупку лекарств увеличены на 2 млрд грн, или на 50,6%.
REUTERS
Как сообщили УНИАН в Минздраве, наибольший рост запланирован по закупкам препаратов для лечения туберкулеза, которые расширен в 2,4 раза, или на 141%, и препаратов для больных ВИЧ/СПИД (рост в 2,3 раза, или на 133%).
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Также более, чем в полутора раза (на 58%), увеличены расходы на закупки лекарств для детской онкологии.
В Минздраве отметили, что рост расходов ожидается также в процентах к совокупным расходам госбюджета (с 0,6% до 0,8%) и по сравнению с ВВП с (0,18% до 0,23%).
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