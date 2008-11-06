Фонд Рината Ахметова “Развитие Украины” инициирует разработку законопроекта об основах деятельности органов опеки и попечения

Фонд Рината АХМЕТОВА “Развитие Украины” и Министерство по делам семьи, молодежи и спорта начали разработку проекта Закона “Об организационно-правовых основах деятельности органов опеки и попечения”.

Как передает корреспондент УНИАН, концепцию законодательного акта обсудили во время круглого стола представители Фонда, Минсемьи, общественных организаций и правоведы.

“Разработка нового закона была инициирована Фондом Рината Ахметова как следствие проблем, с которыми Фонд столкнулся в ходе реализации благотворительной программы в поддержку национального усыновления”, - сказала руководитель проектов Фонда “Развитие Украины” Дарья КАСЬЯНОВА.

Она выразила убеждение, что новый закон позволит урегулировать порядок деятельности органов опеки и попечения по вопросам обеспечения прав и интересов детей-сирот, детей, лишенных родительской заботы, и других лиц, нуждающихся в опеке.

Исключительную важность и своевременность разработки такого закона отметила и директор Государственного департамента по усыновлению и защите прав ребенка Минсемьи Людмила ВОЛЫНЕЦ. Она, в частности, назвала главные проблемы, которые он решит.

Во-первых, будет четко установлена компетенция и правовые основы деятельности органов опеки и попечения, на которые есть ссылка во многих законодательных актах государства, но нет определения, что это за органы и как они работают.

Во-вторых, будут решены проблемы, связанные с деятельностью по вопросам социальной защиты детей-инвалидов с детства и взрослых неработоспособных граждан, а также защиты жилищных и имущественных прав детей.

Кроме этого, будет на законодательном уровне урегулирован порядок получения ребенком статуса сироты либо лишенного родительской опеки, а также получения им государственной поддержки.

“Сегодня отсутствуют нормы защиты прав и интересов ребенка с момента, когда он фактически остался без родительской опеки до момента получения им статуса сироты... Такой ребенок уже нуждается в государственной поддержке, но остается вне правового поля и ничего не получает”, - подчеркнула Л.ВОЛЫНЕЦ.

Директор Госдепартамента сообщила, что проект Закона планируют подготовить до конца марта 2009 года. Она сообщила, что, скорее всего, вносить законопроект на рассмотрение Верховной Рады будет народный депутат Украины Ринат АХМЕТОВ.