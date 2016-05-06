Кабмин упростил механизм проведения регистрации лекарственных средств

Кабинет министров Украины упростил механизм проведения государственной регистрации (перерегистрации) лекарственных средств.

Соответствующее постановление от 20 апреля 2016 года № 312 обнародовано на правительственном портале.

В частности, постановлением предлагается сократить срок принятия решения Министерством здравоохранения (с месяца до 10 рабочих дней) по регистрации лекарственного средства, определяется предельный срок (20 рабочих дней) проведения экспертизы регистрационных материалов на лекарственное средство, зарегистрированное компетентным органом США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады или Европейского Союза в качестве лекарственного средства.

Читайте такжеКого из производителей и дистрибьюторов лекарств освободят от уплаты НДС Предполагается, что в случае непредставления в течение указанного срока Центром заключения и рекомендаций экспертиза считается проведенной. Введение указанных норм позволит упростить проведение государственной регистрации (перерегистрации) для юридических и физических лиц, несущих ответственность за качество, безопасность и эффективность лекарственного средства.