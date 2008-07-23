Влияние пассивного курения на ребенка бывает разным

Влияние пассивного курения на детей бывает различным в зависимости от периода развития ребенка. Об этом свидетельствуют результаты исследования медиков знаменитого Каролинского института Стокгольма.

Шведские ученые впервые смогли дать ответ на вопрос, различается ли вред, наносимый курением ребенку в утробе матери и когда он уже родился. Если родители курят во время беременности, вероятность астмы для их малыша до того, как он достигнет возраста 4-х лет, возрастает вдвое. Если новорожденный живет в доме, где курят, то существует вероятность различных аллергических заболеваний.

Наиболее сильная связь, по словам ученых, наблюдается между пассивным курением и аллергией на перхоть кошек. "Это особенно тревожно, так как именно эти аллергены есть повсюду и их сложно избежать, - говорит одна из авторов исследования, доктор Эва Ланнере. - Мы пока не можем назвать конкретную цифру, но у многих из этих детей развивается хроническая астма".

Данные выводы основаны на результатах так называемого исследования "БАМСЕ" - самого обширного в мире, проведенного среди 4 тыс детей в области Стокгольм.

ami-tass.ru