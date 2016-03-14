В Украине проходит неделя доступности избирательного процесса для людей с ограниченными возможностями
В Украине с 11 по 18 марта проходит «Неделя доступности избирательных систем» по инициативе Международного фонда избирательных систем (IFES) и с участием уполномоченного президента Украины по правам людей с инвалидностью Валерия Сушкевича.
В Украине проходит неделя доступности избирательного процесса для людей с ограниченными возможностями / Фото: УНИАН
Как сообщила пресс-служба президента, цель мероприятия - привлечь внимание общества к препятствиям, которые затрудняют, а порой и делают невозможным равное участие людей с инвалидностью в политической жизни, создать основу для разработки с привлечением заинтересованных сторон стратегии обеспечения и поощрения полного и равноправного включения людей с инвалидностью в демократический политический и избирательный процесс.
В этот период IFES также проводит мероприятия по обучению по международной системе BRIDGE относительно прав людей с инвалидностью, а также презентует рекомендации ведущего международного эксперта по доступности избирательного процесса и учредителя ElectionAccess.org Вирджинии Аткинсон «Равный доступ: как включить людей с инвалидностью в выборы и политические процессы».
Международный фонд избирательных систем (IFES) - неприбыльная международная организация, которая поддерживает право граждан на участие в свободных и справедливых выборах.Как сообщила пресс-служба президента, цель мероприятия - привлечь внимание общества к препятствиям, которые затрудняют, а порой и делают невозможным равное участие людей с инвалидностью в политической жизни, создать основу для разработки с привлечением заинтересованных сторон стратегии обеспечения и поощрения полного и равноправного включения людей с инвалидностью в демократический политический и избирательный процесс.
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В этот период IFES также проводит мероприятия по обучению по международной системе BRIDGE относительно прав людей с инвалидностью, а также презентует рекомендации ведущего международного эксперта по доступности избирательного процесса и учредителя ElectionAccess.org Вирджинии Аткинсон «Равный доступ: как включить людей с инвалидностью в выборы и политические процессы».
Международный фонд избирательных систем (IFES) - неприбыльная международная организация, которая поддерживает право граждан на участие в свободных и справедливых выборах.