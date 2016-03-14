В Украине проходит неделя доступности избирательного процесса для людей с ограниченными возможностями

Как сообщила пресс-служба президента, цель мероприятия - привлечь внимание общества к препятствиям, которые затрудняют, а порой и делают невозможным равное участие людей с инвалидностью в политической жизни, создать основу для разработки с привлечением заинтересованных сторон стратегии обеспечения и поощрения полного и равноправного включения людей с инвалидностью в демократический политический и избирательный процесс.

В этот период IFES также проводит мероприятия по обучению по международной системе BRIDGE относительно прав людей с инвалидностью, а также презентует рекомендации ведущего международного эксперта по доступности избирательного процесса и учредителя ElectionAccess.org Вирджинии Аткинсон «Равный доступ: как включить людей с инвалидностью в выборы и политические процессы».

Международный фонд избирательных систем (IFES) - неприбыльная международная организация, которая поддерживает право граждан на участие в свободных и справедливых выборах.Как сообщила пресс-служба президента, цель мероприятия - привлечь внимание общества к препятствиям, которые затрудняют, а порой и делают невозможным равное участие людей с инвалидностью в политической жизни, создать основу для разработки с привлечением заинтересованных сторон стратегии обеспечения и поощрения полного и равноправного включения людей с инвалидностью в демократический политический и избирательный процесс.

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В этот период IFES также проводит мероприятия по обучению по международной системе BRIDGE относительно прав людей с инвалидностью, а также презентует рекомендации ведущего международного эксперта по доступности избирательного процесса и учредителя ElectionAccess.org Вирджинии Аткинсон «Равный доступ: как включить людей с инвалидностью в выборы и политические процессы».

Международный фонд избирательных систем (IFES) - неприбыльная международная организация, которая поддерживает право граждан на участие в свободных и справедливых выборах.