Почему некоторые дети становятся привередливыми в еде

Дети нередко отказываются от определенных продуктов. По данным предыдущих исследований, такая разборчивость связана с запорами, проблемами с весом и поведением. Теперь сотрудники Университета Эразма проанализировали данные 4746 пар матерей и детей, а также 4144 отцов, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Times of India.

В середине беременности родители заполняли анкеты, предназначенные для оценки уровней тревоги и депрессии. Три года спустя анкетирование повторили. Исследование показало: дети, чьи родители страдали от депрессии или тревоги в процессе беременности либо сразу после рождения ребенка, чаще были привередливыми в еде.

В целом привередливыми оказались около 30% детей младше 3 лет. Матери испытывали тревогу и во время беременности, и после рождения ребенка. А отцы чаще страдали от депрессии в период раннего детства ребенка. Высокие уровни тревоги у матери были теснее всего связаны с привередливостью ребенка в еде.

Кроме того, депрессия в процессе беременности у матери свидетельствовала о том, что ребенок в возрасте 4 лет будет разборчивым в еде. И это не зависимо от того, сохранились ли у нее симптомы расстройства на момент второго опроса. Примерно так же на пищевое поведение детей влияли проблемы с психикой у отцов.