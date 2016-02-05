Депрессия родителей влияет на школьные успехи детей

К таким выводам пришли исследователи из Школы общественного здоровья при Университете Дрекселя (Drexel University School of Public Health), пишет Медпортал.

Группа ученых под руководством Брайана Ли (Brian Lee) проанализировала данные о 1,1 млн детей, родившихся в Швеции в период с 1984 по 1994 год. У 3% матерей и 2% отцов была диагностирована депрессия в тот период, когда их дети учились в школе. Дети родителей, страдавших депрессией, учились хуже, чем те школьники, у родителей которых это заболевание не было диагностировано.

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Ранее уже было показано, что у детей, чьи родители страдали депрессией, чаще возникали поведенческие проблемы и наблюдались нарушения развития мозга.

Хорошо известно, что депрессия ухудшает качество жизни пациента, однако гораздо есть меньше данных о том, как это состояние влияет на здоровье близких и родных, общающихся с пациентами с депрессией, отмечают авторы. Они также подчеркивают, что полученные ими данные свидетельствуют о том, что назначение родителям соответствующей терапии поможет справиться с проблемами школьной успеваемости детей.