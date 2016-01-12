Чем больше у женщины детей, тем медленнее она стареет

Как передает meddaily.ru со ссылкой на Medical News Today, дело в том, что у многодетных матерей длинные теломеры - концевые отростки, защищающие хромосомы. Каждый раз когда клетка делится, теломер укорачивается. В конечном счете, он перестает защищать хромосому, будучи уже очень коротким. И клетка начинает стареть, перестает нормально работать.

Читайте такжеДля женщин самым эффективным способом омоложения является беременностьРанее считалось, что активная репродуктивная деятельность связана с ускоренным биологическим старением. Но, по мнению профессоров Университета Саймона Фрейзера, с каждым новым ребенком теломеры удлиняются. Они собрали группу из 75 женщин, за которыми следили 13 лет. В самом начале и в конце исследования у женщин измеряли длину теломеров.

Итак, женщины с большим количеством выживших детей за 13 лет исследований имели более длинные теломеры. По словам экспертов, возможно, позитивный эффект беременностей нужно списывать на эстроген. Уровень этого гормона повышается, когда женщина вынашивает ребенка. А эстроген - потенциальный антиоксидант, защищающий клетки от укорачивания теломеров.