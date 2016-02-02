В Украине с начала эпидемического сезона от гриппа умерли 176 человек.

Об этом сообщил сегодня заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Перегинец, передает корреспондент УНИАН.

"С начала эпидемического сезона, по оперативным данным, зарегистрировано 176 лабораторно подтвержденных летальных случаев от гриппа, из них 2 детей до 17 лет и один летальный случай среди беременных. Идентифицированы как вирус гриппа А нетипичный - 22, вирус гриппа типа В-2 и вирус гриппа Н1N1 (pdm09) - 152 случая", - сказал Перегинец.

По его словам, наибольшее количество летальных случаев зарегистрировано в Одесской области - 34, Винницкой - 13, Запорожской - 12, Ривненской области - 11 и Киеве - 11.

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