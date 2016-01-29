Из-за гриппа и ОРВИ во многих регионах Украины продлили каникулы

В Кировограде, в связи с резким ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, дополнительные каникулы в школах продлены до 3 февраля включительно.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении образования Кировоградского горсовета, согласно приказу управления, учебный процесс приостановлен во всех школах города до 3 февраля включительно.

Как сообщал УНИАН, в Кировограде в связи с увеличением уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными заболеваниями (ОРВИ) с 18 января объявлены дополнительные каникулы.

По состоянию на 29 января в Кировоградской области зафиксированы 4 смертельных случая от свиного гриппа.

В Сумах карантин в школах, детских садах и профессионально-технических учебных заведениях из-за гриппа и ОРВИ продлен до 2 февраля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского городского совета, такое решение принято комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством городского головы Сум Александра Лысенко в пятницу, 29 января.

Читайте такжеВ Украине гриппом и ОРВИ переболели почти 8% населенияПо информации начальника Сумского городского управления Госсанэпидслужбы Александра Черняка, в областном центре грипп начал отступать, хотя пока эпидемиологический порог в Сумах превышен немногим более чем в 2 раза.

Как сообщил во время заседания комиссии и. о. начальника отдела охраны здоровья горсовета Елена Чумаченко, за последнюю неделю на 15-20% уменьшилось количество вызовов врачей к больным по месту жительства, начало уменьшаться и количество больных, требующих стационарного лечения.

«В настоящее время в лечебных учреждениях города на стационарном лечении находятся 330 больных, из них 156 – дети, в том числе 85 сумчан лечат от гриппа, ОРВИ и 155 – от пневмонии. В лечебных учреждениях развернуты дополнительные койки для инфекционных больных», – отметила Чумаченко.

Против продления карантина в учебных заведениях высказалась начальник городского управления образования и науки Антонина Данильченко.

«Учебный процесс нельзя прерывать, ведь это сказывается на качестве обучения. Кроме того, поступает много обращений от родителей, которым не с кем оставить своих детей во время карантина, некоторые из них вынуждены были взять отпуск», – отметила чиновник.

Медики Сум все же настояли на продлении карантина, ссылаясь на тяжелое течение заболевания и осложнения, связанные с ним, а также на вспышку болезни в соседней Харьковской области.

Наконец, было принято решение продлить карантин в учебных заведениях до понедельника включительно. В понедельник, 1 февраля, сразу после аппаратного совещания, комиссия вновь соберется и примет решение о продлении или отмене карантина.

Как сообщал УНИАН, в Сумах с 19 января учебный процесс приостановили в школах и профессионально-технических учебных заведениях, с 20 января – в детских садах. Планировалось, что карантин продлится до 25 января включительно. Однако 25 января, ввиду сложной ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом, карантин в школах, детских садах и заведениях профессионально-технического образования был продлен по 30 января включительно.

В Черновцах карантин во всех школах из-за эпидемии гриппа и ОРВИ продлили до 7 февраля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черновицкого городского совета, 29 января распоряжением городского головы Черновцов Алексея Каспрука ограничение учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных учебных заведениях города продлено еще на одну неделю.

Читайте такжеЕжедневно в Украине от осложнений гриппа и ОРВИ умирают около 10 человек На период приостановления учебно-воспитательного процесса также запрещается проведение олимпиад, массовых мероприятий в заведениях образования.

Кроме того, продолжено проведение медицинского наблюдения за персоналом и воспитанниками дошкольных учебных заведений. Проводится санитарно-просветительная работа среди персонала, родителей, воспитанников и учащихся по вопросам предупреждения заражения острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе гриппом.

Также в Путильском районе Черновицкой области 28 января объявили карантин во всех школах до 7 февраля.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 25 января в Черновцах эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 26,9%.

В Полтаве в связи с резким обострением эпидемиологической ситуации - повышением уровня заболеваний гриппом и ОРВИ - для учащихся общеобразовательных учебных заведений зимние каникулы продлены до 7 февраля (включительно).

Об этом УНИАН сообщил городской голова Полтавы Александр Мамай.

Он отметил, что дети в городе с 4 января по 1 февраля пошли на каникулы.

«Такие длинные каникулы были связаны с тем, что мы экономили тепло и деньги за него. Теперь их продлили уже по другой причине - из-за карантина еще на неделю», - сказал Мамай.

Как сообщал УНИАН, Полтавская область входит в число 11-ти областей Украины, где на третьей неделе 2016 года показатель заболеваемости гриппом превысил эпидемический порог более чем на 50%. В области с начала года от пневмонии умерло 13 человек. У одного из них лабораторно установлен вирус гриппа A(H1N1).

В Чернигове дополнительные каникулы в общеобразовательных заведениях из-за эпидемии гриппа и ОРВИ продлили до 5 февраля.

Как сообщил УНИАН заместитель начальника управления образования горсовета Михаил Рубан, заболеваемость гриппом и ОРВИ в городе продолжает расти, поэтому сегодня принято решение продлить дополнительные каникулы в школах Чернигова.

"Спад эпидемии не наблюдается, поэтому решили, чтобы дети не посещали школы до следующей пятницы", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, распоряжением городского головы с 23 января в Чернигове введены дополнительные каникулы в школах из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. По состоянию на 27 января в городе зафиксировано превышение эпидемического порога - на 151,9%.

В Тернополе продлили карантин в школах из-за гриппа и ОРВИ на неопределенный срок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее решение приняла сегодня комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольском горсовете.

В решении сказано, что учебный процесс в общеобразовательных заведениях Тернополя в понедельник, 1 февраля, не возобновится.

По словам заместителя городского головы Леонида Бицюры, когда будет возобновлено обучение в школах, комиссия определят на следующей неделе.

«Ежедневно отдел здравоохранения и СЭС отслеживают показатели заболеваемости населения. Сейчас, по оперативным данным, эпидемический порог превышен на 20%. В то же время мы видим тенденцию, что с каждым днем в медицинские учреждения обращается все меньше людей. Поэтому принято решение отследить данные за выходные, и в начале следующей недели собрать комиссию, которая и примет решение о дате возобновления обучения», - сообщил Бицюра.

Как сообщал УНИАН, из-за резкого роста заболеваемости гриппом и ОРВИ с 18 января было приостановлено обучение в общеобразовательных и начальных школах, кружках, лицеях и внешкольных учреждениях Тернополя.