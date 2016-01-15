В Украине с 16 января ожидается существенное осложнение погодных условий

Как сообщили УНИАН в Управлении безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины, объявлено штормовое предупреждение.

«16 января ночью и утром в северных областях сильный снег и метели, в центральных областях сильный мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега, гололед. 17-19 января в Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, 18-19 января и в Харьковской и Сумской областях сильные, местами очень сильные снегопады, метели, снежные заносы; в Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях местами сильный мокрый снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега. В течение 17-19 января, начиная с западных и северных областей, постепенное снижение температуры ночью и днем до 7-16° мороза», – говорится в сообщении.

Правоохранители рекомендуют водителям во время осложнения погодных условий по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, а тем, кто выехал, быть предельно внимательным за рулем.