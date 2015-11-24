Дети-сироты на Донбассе нуждаются в системной помощи психологов

Всего здесь 368 воспитанников. Специалисты помогали ребятам справиться с травмой войны, адаптироваться к новым условиям и найти общий язык.

Эти дети более уязвимы к происходящему вокруг, поскольку имеют двойную психологическую травму: сначала они лишились семьи, а потом стали свидетелями войны. «У многих ребят целый «букет» проблем: травма утраты, низкая самооценка и высокая агрессивность, неумение общаться между собой и со взрослыми. У детей младшего возраста – гиперактивность», – рассказывает психолог Штаба Татьяна Носач.

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Детские дома и интернаты этих ребят были эвакуированы из разных городов области, и детям пришлось заново адаптироваться к новым условиям. Они с настороженностью воспринимают новых людей. С недоверием встретили и психологов.

«Вначале чувствовалась настороженность. Но в процессе работы мы увидели, что отношение детей меняется в лучшую сторону, появился интерес к занятиям. Дети стали менее тревожными и враждебными. Кто-то из ребят даже сказал: «Оказывается, психологи не отправляют в психушку…». Некоторые дети приходили на занятия повторно, спрашивали, когда психологи приедут еще», – говорит Носач.

Для работы в «Изумрудном городе» специалисты Штаба разработали программу из 5-и занятий, направленных на повышение самооценки, умение ставить цели, общаться и преодолевать стресс. Психологи уверены, что для эффективной адаптации сирот в обществе, и особенно тех, кто пережил войну, необходима системная поддержка психологов.

«Им нужна постоянная квалифицированная психологическая помощь, индивидуальная и групповая. Для подростков также очень важна профориентационная работа. Им необходимо помочь определиться с выбором дальнейшего пути», – уверена Татьяна Носач.

Психологическая помощь всем детям, пострадавшим из-за боевых действий на Донбассе, или ставшим их свидетелями, – одно из основных направлений работы Штаба Рината Ахметова. За 1,5 года помощь психологов получили более 36 тысяч детей.