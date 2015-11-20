Мальтийский Орден передал инвалидные коляски для раненых бойцов АТО
Руководство Мальтийского Ордена Святого Иоанна Крестителя в знак налаживания диалога и сотрудничества с офисом супруги президента Украины Марины Порошенко передало инвалидные коляски для украинских военных, которые пострадали во время боевых действий на востоке Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Отмечается, что в рамках официального визита президента Украины в Ватикан супруга главы государства Марина Порошенко приняла участие в церемонии представления Папе Римскому Франциску, посетила резиденцию Мальтийского Ордена и орденскую больницу Святого Иоанна Крестителя.
Супруга президента подчеркнула, что Мальтийский Орден имеет репутацию мощного посредника по урегулированию международных конфликтов и действенного помощника в кризисных ситуациях. «Помощь и добро не имеют границ, национальности или вероисповедания. Это состояние души и сердца, когда люди не могут оставаться в стороне, у них одна цель – помощь ближнему», - отметила она.
От имени всего украинского народа супруга президента поблагодарила представителей Мальтийского Ордена за неравнодушие, понимание и протянутую руку помощи как во время Революции достоинства, так и в условиях войны на территории Украины.
Особенно Марина Порошенко подчеркнула, что сегодня мирная жизнь - это актуальный вопрос не только для Украины, но и для всей Европы: «Террористические акты черной пятницы в Париже стали болезненным напоминанием всему миру о ценности мира, решительной борьбе с терроризмом и необходимости объединяться ради будущего. Я верю, что единство умножает силы, которые мы должны направлять на добрые дела».
Жена президента и посол Мальтийского Ордена в Украине договорились об участии Марины Порошенко в конференции, которая состоится весной 2016 года в Киеве, во время которой будут представлены все направления, проекты и программы деятельности Мальтийского Ордена в Украине и мире.