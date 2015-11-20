Мальтийский Орден передал инвалидные коляски для раненых бойцов АТО

Руководство Мальтийского Ордена передал инвалидные коляски для раненых бойцов АТО / Фото: УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что в рамках официального визита президента Украины в Ватикан супруга главы государства Марина Порошенко приняла участие в церемонии представления Папе Римскому Франциску, посетила резиденцию Мальтийского Ордена и орденскую больницу Святого Иоанна Крестителя.

Супруга президента подчеркнула, что Мальтийский Орден имеет репутацию мощного посредника по урегулированию международных конфликтов и действенного помощника в кризисных ситуациях. «Помощь и добро не имеют границ, национальности или вероисповедания. Это состояние души и сердца, когда люди не могут оставаться в стороне, у них одна цель – помощь ближнему», - отметила она.

От имени всего украинского народа супруга президента поблагодарила представителей Мальтийского Ордена за неравнодушие, понимание и протянутую руку помощи как во время Революции достоинства, так и в условиях войны на территории Украины.

Особенно Марина Порошенко подчеркнула, что сегодня мирная жизнь - это актуальный вопрос не только для Украины, но и для всей Европы: «Террористические акты черной пятницы в Париже стали болезненным напоминанием всему миру о ценности мира, решительной борьбе с терроризмом и необходимости объединяться ради будущего. Я верю, что единство умножает силы, которые мы должны направлять на добрые дела».

Жена президента и посол Мальтийского Ордена в Украине договорились об участии Марины Порошенко в конференции, которая состоится весной 2016 года в Киеве, во время которой будут представлены все направления, проекты и программы деятельности Мальтийского Ордена в Украине и мире.