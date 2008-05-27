Ученые обнаружили белок, блокирующий размножение ВИЧ

Американские биологи обнаружили белок, который не дает новым частицам вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) выйти из зараженной клетки, препятствуя тем самым размножению вируса.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Medicine, считают, что их открытие поможет создать новые способы борьбы с ВИЧ.

Вирус иммунодефицита человека, вызывающий СПИД, как и другие вирусы, является внутриклеточным паразитом и не может размножаться без участия живых клеток. Вирусы различными способами "обманывают" системы клетки, заставляя их производить вирусные белки вместо собственных.

Зараженная клетка работает как своеобразная фабрика по производству вирусных частиц - вирионов, которые на конечной стадии развития должны выйти наружу через мембрану зараженной клетки.

Ученым ранее было известно, что большинство человеческих клеток содержат фактор, регулирующий выход вирусных частиц, но до сих пор этот фактор не был идентифицирован.

Биологи из медицинских школ Университета Эмори (штат Джорджия), Университета Вандербилта и клиники Майо установили, что частицы ВИЧ "запирает" в клетках белок CAML (calcium-modulating cyclophilin ligand).

Этот белок работает на последней стадии жизненного цикла вируса, удерживая вирионы в мембране клетки. Однако ВИЧ выработал и средство обороны против CAML - вирусный белок Vpu. Если Vpu отсутствует, частицы вируса не могут отделиться от мембраны.

Когда исследователи в лаборатории "удалили" из человеческих клеток белок CAML, они обнаружили, что Vpu больше не требуется для выхода частиц вируса из клетки. Когда ученые ввели CAML в клетки, которые в обычных условиях не препятствуют выходу частиц ВИЧ, вирионы остались на поверхности клетки.

"Это исследование очень важно, так как показывает, что CAML - это врожденный механизм обороны от ВИЧ", - отмечает один из авторов, профессор Пол Спирмен из Университета Эмори.

Его слова цитируются в сообщении университета.

"Мы продолжим исследовать механизм, который использует белок Vpu для противодействия CAML, и уточнять, как именно CAML удерживает частицы вируса на клеточной мембране. Мы надеемся, что это даст нам новые способы лечения", - говорит он.

Корреспондент.net