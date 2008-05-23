Украинцев за пару месяцев стало меньше почти на сто тысяч

В Украине смертность по-прежнему давит. Кто ж захочет рожать в такое время?

На 1 апреля 2008 года в Украине проживали 46 млн. 287 тыс. 138 человек. В частности, горожан насчитывалось 31 млн. 627 тыс. 650 лиц, а жителей сельской местности - 14 млн. 659 тыс. 488 человек. Об этом говорится в сообщении Государственного комитета статистики Украины.

По состоянию на апрель по численности населения первое место среди областей Украины заняла Донецкая область (4 млн. 526 тыс. 645 лиц), а последней в списке оказалась Черновицкая область (903 тыс. 581 человек). В Автономной Республике Крым в прошлом месяце зарегистрировано 1 млн. 968 тыс. 697 человек.

Согласно данным Госкомстата, по состоянию на 1 февраля этого года численность населения Украины составила 46 млн. 372 тыс. 7 человек. Кабинет министров Украины поручил Государственному комитету статистики разработать проект нормативно-правового акта правительства о подготовке и проведении Всеукраинской переписи населения в 2011 году.

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