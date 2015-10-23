До конца года будут созданы Центры психологической реабилитации военнослужащих

Министр обороны Украины Степан Полторак принял решение о создании до конца года Центров психологической реабилитации военнослужащих - участников АТО.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Такие центры будут созданы на базе: Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь", Военно-медицинского клинического центра Западного региона, Военно-медицинского клинического центра Северного региона, Военно-медицинского клинического центра Южного региона, Военно-медицинского клинического центра Центрального региона, Днепропетровского военного госпиталя, Центрального военного санатория "Хмельник", Центра медицинской реабилитации и санаторного лечения «Пуща Водица», а также Центра медицинской реабилитации и санаторного лечения "Трускавецкий".

"Военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях на востоке страны, должны пройти профессиональную психологическую реабилитацию и адаптироваться к мирной жизни", - подчеркнул Полторак.