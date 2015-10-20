Психологи Штаба Ахметова помогают детям-сиротам

16 октября психологи Гуманитарного штаба Рината Ахметова приехали в Святогорск, чтобы познакомиться с детьми «Изумрудного города», сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба.

«Сюда, в детский оздоровительный лагерь, летом прошлого года были эвакуированы дети-сироты из учреждений, расположенных на неподконтрольной Украине территории Донецкой области. В мирное время этот лагерь называли «Донецким Артеком» за возможность кратковременно оздоровиться в лесной зоне, и интересно провести время и зимой, и летом. Теперь «Изумрудный город» стал постоянным пристанищем около 400 детей от 3 до 17 лет из детских домов, приютов и интернатов», – рассказала руководитель программ и проектов Штаба Дарья Касьянова.

С тех пор дети живут здесь. Внешне все хорошо. Дети учатся в школе, одеты и обуты, накормлены. Но счастливы ли они?

Читайте такжеШтаб Ахметова начал оказывать психологическую помощь родителям-переселенцам в КиевеПо наблюдениям психологов внутри у них все не по-детски: «вырасту и взорву все приюты, чтобы дети не мучились...», «это как на зоне... только для детей...», «…конфеты нам дарят все. Мы ненавидим конфеты...», – говорят они на первом ознакомительном занятии.

Находясь здесь полтора года, все они скучают по родным городам и очень хотят вернуться домой. Среди них есть те, кто пережил обстрел, есть свидетели попадания снарядов в их дома, и даже очевидцы падения Боинга под Торезом. Один мальчик с огромными глазищами взахлеб рассказывал о страшных вещах – падающие с неба руки, ноги... А через несколько минут уже доказывал, что «в торезском детском доме было лучше, там был любимый директор, и детей было немного, а это как семья. А здесь...».

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– Вы с нами не остаетесь? – задают самый важный вопрос дети психологам после занятия.

– Хотите? – тихо спрашивают они, предугадывая ответ.

– Приедете еще?! Все вы так говорите, а сами уезжаете через пару часов, – не верят дети.

Конечно, Психологическая служба Штаба обязательно приедет в Святогорск, потому что и детям и взрослым «Изумрудного города» необходима психологическая поддержка. И это не разовое групповое занятие, а длительное консультирование и реабилитация.

«Детей-сирот, в первую очередь, важно научить не чувствовать себя жертвами, а ставить в жизни реальные цели на ближайшее время, и к ним идти. Во-вторых, в рамках программы «Сиротству – нет!» нужно работать над устройством таких детей в семью. И, кроме того, необходимо научить и детей, и персонал учреждения принять реальность и, адаптируясь к новым условиям, жить полноценной жизнью. Эти дети должны получить образование и стать полноправными членами общества», – считает Касьянова.

Несмотря ни на что, эти дети продолжают мечтать. Один мальчишка очень просил психологов Штаба передать привет и большое спасибо Ринату Леонидовичу за то, что помогает людям. Сказал, что «в 16 лет обязательно станет футболистом Шахтера». Несколько раз это повторил, убедительно и твердо, чтобы ему поверили.

«И мы поверили. Мы верим, что мечты детей должны сбываться», – говорит Дарья Касьянова.