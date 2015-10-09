Квиташвили подписал приказ о начале кампании вакцинации от полиомиелита

Министр здравоохранения Александр Квиташвили заявил, что на сегодняшний день в Украине уже подписаны все необходимые документы, чтобы начать кампанию по вакцинации от полиомиелита и ликвидации вспышки болезни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Квиташвили сказал сегодня на брифинге в Киеве, который состоялся при участии представителей UNICEF, Агентства США по международному развитию (USAID) по делам ликвидации полиомиелита в мире, Всемирной организации здравоохранения в Украине.

По словам министра, кампания будет проводиться в соответствии с подписанным правительственного постановления и приказа Минздрава.

«Вчера у нас была встреча с премьером, в Кабинете министров, и там было дано четкое указание, и было письмо президента на основании чего Минздрав издал свой приказ. Сегодня я уже подписал приказ о плане действий, который дает зеленый свет на проведение вакцинации. И мы, исходя из того, что вакцина уже в регионах, можем издавать инструкцию по вакцинации», - сказал Квиташвили.

Он объяснил длительную паузу до начала кампании вакцинации с момента выявления больных полиомиелитом детей тем, что готовилась она очень тщательно, нужно было время на тренинги медиков и исполнение всех международных нормативов и инструкций для ее проведения, обеспечение условий для хранения вакцины и пр.

«Но мы уже готовы все начинать. Буквально с завтрашнего дня», - сказал министр. «Мы будем выезжать в регионы, смотреть, как все будет проходить. Я лично буду наблюдать. И мы будем стараться все правильно сделать», - добавил Квиташвили.

Координатор Агентства США по международному развитию (USAID) по делам ликвидации полиомиелита в мире Эллин Огден напомнила, что в 1988 году была подписана международная резолюция по борьбе с полиомиелитом, и Украина в том числе обязалась принять необходимые шаги, чтобы предотвратить распространение этого заболевания и предпринять быстрые меры, чтобы преодолеть его.

Читайте такжеМенее трети матерей в Украине знают, что полиомиелит может привести к параличу ребенка Представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине доктор Дорит Нитцан выразила надежду, поскольку уже есть детальный план действий по противодействию вспышки болезни, что первый этап вакцинации будет проведен успешно. «Будет четко отслежено, что происходит на низовом уровне. И мы будем работать над тем, каким образом можно расширит эту кампанию, чтобы охватить большинство детей», - добавила она.

Квиташвили также заверил на брифинге, что вопросы, муссирующиеся в обществе по качеству вакцины, которые есть в Украине, - абсолютно беспочвенны.

«Очень важно сейчас показать всем, что Украина очень серьезно относится к этой проблеме и будет делать все, чтобы полио больше не появилось в нашей жизни и не было такой ситуации», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября Квиташвили заявил, что в Закарпатской области зафиксировано два случая заболевания детей полиомиелитом. Ситуация, по его словам, классифицируется уже как вспышка заболевания в регионе.