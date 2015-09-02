Вирус полиомиелита может распространиться и на другие регионы Украины - ВОЗ

О подтверждении случаев полиовируса cVDPV1 у двух детей из Закарпатской области стало известно 28 августа. Одному ребенку – четыре года, другому – 10 месяцев. Оба не были вакцинированы от полиомиелита.

Вирус проникает в организм через рот и попадает в кишечник. В некоторых случаях он поражает нервные узлы в спинном мозге, вызывая паралич на всю жизнь.

В ВОЗ не исключают, что вирус мог распространиться на другие регионы Украины.

"Циркуляцию cVDPV произошла из-за низкого уровня иммунизации в Украине после 2008 года", - сказано на сайте ВОЗ.

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В 2014 году меньше половины (49%) украинских детей получили все необходимые вакцины против полиомиелита. А в этом году из-за нехватки вакцины прививки получили лишь 14% малышей в возрасте до одного года.

"ВОЗ и ЮНИСЕФ поддерживают Министерство здравоохранения Украины в обеспечении настоятельной и категорической реакции", - заявляет организация.

В ВОЗ говорят, что быстро остановить распространение вируса может общая иммунизация с помощью оральной вакцины ОПВ.

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Там также просят не ездить в пораженные полиомиелитом территории, не пройдя перед этим вакцинации.

"Тот факт, что полиомиелит у детей был диагностирован в Закарпатской области, не означает, что вирус не распространился на другие регионы Украины", - цитирует сайт Минздрава представительницу Бюро ВОЗ в Украине Дорит Ницана.

Министр здравоохранения Александр Квиташвили пообещал "масштабные мероприятия по дополнительной вакцинации детей оральной полиовакциной".

В Минздраве также говорят, что уже получили "определенное количество" вакцин от полиомиелита от ВОЗ, ЮНИСЕФ и правительства Канады.

"Сейчас мы работаем с ВОЗ и ЮНИСЕФ по разработке плана противодействия вспышки и получения достаточного количества вакцин для детей разных возрастных групп", - заявил заместитель министра Игорь Перегинец.

По данным Минздрава, случаи циркуляции cVDPV очень редки и случаются в странах с низким уровнем вакцинации.

В 2009-2013 годы такой вирус обнаруживали в Афганистане, Камеруне, Кении, Нигерии, Пакистане, Сомали и других странах.