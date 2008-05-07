Хмельницкий онкологический диспансер отметил 25-ю годовщину существования

12:45, 07 мая 2008
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Возглавляет онкодиспансер Леонид Брындиков

Заместитель председателя Хмельницкого областного совета Валентин Грищук поздравил медицинский персонал онкологического диспансера по случаю 25-летия медицинского учреждения.

Возглавляет Хмельницкий онкодиспансер Леонид Брындиков.

«От имени председателя облсовета Ивана Гладуняка была вручена грамота и ценный подарок коллективу онкологического диспансера», - сообщили в пресс-службе областного совета.

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