Хмельницкий онкологический диспансер отметил 25-ю годовщину существования

Возглавляет онкодиспансер Леонид Брындиков

Заместитель председателя Хмельницкого областного совета Валентин Грищук поздравил медицинский персонал онкологического диспансера по случаю 25-летия медицинского учреждения. Возглавляет Хмельницкий онкодиспансер Леонид Брындиков. «От имени председателя облсовета Ивана Гладуняка была вручена грамота и ценный подарок коллективу онкологического диспансера», - сообщили в пресс-службе областного совета. 20 хвилин

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