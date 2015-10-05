В начале недели в Украине сохранится сухая и теплая погода
10:03, 05 октября 2015Страна
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Температура ночью 6-11 °, на севере Левобережья и в восточных областях + 3-7 °, на побережье морей 9-14°; днем 19-24°, в Карпатах +12-14°.
В Украине будет сухо и тепло / Фото: flickr.com/photos/anda74
В начале недели в большинстве областей Украины сохранится теплая и сухая погода.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Сегодня, 5 октября, осадков не ожидается, лишь в Карпатах возможен небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11 °, на севере Левобережья и в восточных областях + 3-7 °, на побережье морей 9-14°; днем 19-24°, в Карпатах +12-14°.
В Киеве без осадков, температура воздуха ночью 9-11 °, днем 21-23 °.
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