Украине прогнозируют теплые осень и зиму

«Ни зима, ни осень холодными не будут. Я могу четко сказать, температуры будут плюсовые», - сказала она.

Мартазинова отметила, что заморозки в отдельные дни ожидаются со второй половины октября, но в целом октябрь будет теплым, и в основном температура будет около 10 градусов.

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Естественное понижение температуры сменится потеплением в конце ноября - начале декабря, когда температура будет доходить до 5-7 градусов выше ноля.

Метеорологи обещают снежный и морозный Новый год. Температура воздуха к третьей декаде декабря опустится до 10-15 градусов ниже ноля, а в январе значительно поднимется.

«Только до 10 января будут морозные дни, а дальше температура восстановится и пойдет выше нормы. Если минус три градуса норма, то будет на три-четыре выше, то есть ноль и положительная температура», - сказала Мартазинова, добавив, что февраль ожидается мягкий и с незначительными осадками.