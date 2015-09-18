5 тысяч человек города Снежного впервые получили гуманитарную помощь

По состоянию на 18 сентября 2015 года уже 5 тысяч мирных жителей города Снежное Донецкой области, который находится на неподконтрольной территории, получили продуктовые наборы от Штаба Рината Ахметова, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба.

«В течение 2-х недель в городе работает мобильная бригада волонтеров Штаба, которая в режиме постоянного пункта выдачи принимает в день по несколько сотен человек. Продукты получают самые социально незащищенные категории населения: старики, многодетные семьи, инвалиды. Всего 10 категорий. В первые дни работы под пунктом образовались огромные очереди, регистрация идет на несколько недель вперед. Это говорит о том, что необходимость помощи очень высока, и мы продолжаем работу до тех пор, пока эта потребность есть», – прокомментировал Андрей Санин, руководитель логистического центра Штаба на стадионе «Донбасс Арена».

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График работы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 15:00

Льготные категории населения, которые могут получить наборы от Штаба:

Люди с I и II группой инвалидности

Родители-одиночки с детьми до 18 лет (в том числе вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет)

Многодетные семьи (количество детей ≥ 3, возраст всех детей до 18 лет)

Пенсионеры, возраст которых старше 65 лет, для Донецка и Макеевки старше 60 лет

Семьи, которые воспитывают детей-инвалидов

Семьи, которые воспитывают приемных-детей, детей сирот, детей, родители которых лишены родительских прав

Инвалиды, получившие инвалидность вследствие боевых действий в Афганистане или других местах проведения боевых действий

Люди, стоящие на учете в районных управлениях труда и социальной защиты – малообеспеченные

Беременные женщины на всех сроках беременности, состоящие на учете в установленном порядке

Дети-сироты до 23 лет

Подробную информацию о работе мобильной бригады в Снежном можно получить через онлайн-помощник на сайте Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Как будет выдаваться помощь, как зарегистрироваться, какие документы нужны для получения – ответы на эти и другие вопросы можно получить через сервис онлайн-помощи.