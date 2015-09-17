4,5 миллиона наборов выживания жителям Донбасса выдал Штаб Ахметова





4 млн. 500 тыс. 485 взрослых наборов выживания для жителей Донбасса выдал Штаб Рината Ахметова по обе стороны линии соприкосновения за год своей работы, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба. О том, как и где выдается помощь в ходе пресс-брифинга в ИА «Українські новини» рассказала координатор Штаба Рината Ахметова Римма Филь.

«По состоянию на сегодня, 17 сентября 2015 года, Гуманитарный штаб выдал 4,5 млн. продуктовых наборов и 328 тыс. детских наборов для мирных жителей Донбасса по обе стороны линии соприкосновения. Это огромная цифра, за которой миллионы спасенных жизней. Миллионы людей, которые без этих продуктовых наборов, называемых нами наборами выживания, просто не смогли бы прожить во время боевых действий и экономической блокады. В течение этого года мы четко соблюдали все принципы работы международных миссий. Для нас одинаково важны и дороги жители Донбасса по обе стороны линии разграничения. Мы помогаем тем, кто живет в Донецке, Мариуполе, Славянске и всем, кто переехал от войны в более спокойные города», - рассказала Римма Филь.

Для того чтобы доставить такие объемы помощи Гуманитарный штаб отправил на Донбасс 99 автоколонн. Это 3 067 большегрузных автомобилей, которые доставили в логистические центры Штаба в Донецке и Мариуполе 61 340 тонн продуктов для формирования наборов выживания.

Помощь от Штаба получили в 221 населенном пункте и 21 районе Донецкой и Луганской областей. Это более 100 стационарных пунктов выдачи. Также 160 маленьких населенных пунктов в 7 районах посетили мобильные бригады волонтеров. На линии соприкосновения это Ясиноватский, Волновахский, Артемовский, Дзержинский районы. На неподконтрольной территории – Амвросиевский, Тельмановский и Шахтерский районы.

Читайте такжеЕщё 25 детей из Донбасса получили помощь от Штаба Ахметова на лечениеСпрос на продуктовую помощь от мобильных бригад на линии соприкосновения остается очень высоким. Поэтому в сентябре было принято решение увеличить количество выдаваемых там наборов до 7 тысяч.

На неподконтрольной территории, в Снежном Донецкой области, «мобильные» волонтеры третью неделю работают в режиме постоянного пункта выдачи. Помощь там уже получили 3228 мирных местных жителей 10 льготных категорий.

Всего за 3 месяца работы мобильных бригад выдачи помощь получили более 35 тысяч человек по обе стороны линии соприкосновения.

«Для нас крайне важна работа мобильных бригад волонтеров, чтобы дотянуться до каждого человека и помочь всем нуждающимся. Из месяца в месяц помощь от Гуманитарного штаба получают 500 тысяч мирных жителей Донбасса самых социально незащищенных категорий: инвалиды, пенсионеры, дети-инвалиды, многодетные семьи и другие», - добавила Римма Филь.

В сентябре 2015 года Штаб Рината Ахметова уже отправил на Донбасс 8 автоколонн с более чем 2 тысяч тонн продуктов. Из них сформировано более 260 тысяч взрослых и детских наборов выживания. До конца месяца планируется доставить еще 170 тысяч наборов.