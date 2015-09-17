Верховная Рада не уволила Квиташвили с должности министра здравоохранения

Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления об увольнении Александра Квиташвили с должности министра здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 170 народных депутатов из 326, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, постановление не поддержал ни один депутат от «Оппозиционного блока», “Самопомочи” и “Радикальной партии”; от “Батькивщины” и группы “Воля народа” - всего лишь по одному депутату проголосовали «за».

В своем выступлении перед голосованием за проект постановления Квиташвили отметил, что не нашел общего языка с Комитетом Верховной Рады по вопросам здравоохранения, где, по его словам, работают некомпетентные люди.

В то же время он заверил, что готов служить на благо Украины.

В свою очередь, председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец напомнила, что комитет еще в апреле признал работу Минздрава неудовлетворительной. По ее мнению, министр не видит стратегии развития медицинской сферы. Она также призвала передать в Генпрокуратуру информацию о проведении госзакупок в Минздраве прошлого года.

Как сообщал УНИАН, 30 июня лидер фракции «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко, выступая в парламенте, заявил, что у его политсилы много вопросов «в связи с катастрофической ситуацией в Министерстве здравоохранения» БПП «не может терпеть то бездействие, которое наблюдается в этом важном для десятков миллионов украинцев ведомстве».

В тот же день Квиташвили заявил, что инициатива о его отставке лоббируется из-за реформирования системы закупок лекарственных средств.

2 июля Квиташвили сообщил о своем решении уйти в отставку с должности министра здравоохранения Украины и объявил, что написал заявление.

Также 2 июля Комитет ВР вопросам здравоохранения рекомендовал парламенту рассмотреть проект постановления об увольнении Квиташвили с должности министра здравоохранения.