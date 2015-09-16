Верховная Рада завтра рассмотрит вопрос об отставке Квиташвили

Об этом проинформировал первый заместитель председателя фракции «Блока Петра Порошенко» Игорь Кононенко, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Господин Вощевский уже выступал в парламенте по поводу своей отставки, является также позиция фракции «Самопомощь», что господин Квиташвили также должен выступить с парламентской трибуны. Мы поддерживаем эту позицию и считаем, что она является европейской, когда чиновник выступает не только при назначении, но и при отставке, и докладывает, что он сделал за время пребывания на посту. Квиташвили должен быть уволен. Нужно искать кандидатуру на должность министра, нужно утверждать концепцию реформирования медицинской отрасли, сейчас этот вопрос стоит в повестке дня заседания Совета реформ при президенте Украины, и мы будем двигаться в соответствии с этим планом», – отметил Кононенко.

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Кроме того, Кононенко заявил, что завтра в сессионный зал парламента может быть внесен проект закона о снижении ренты для газодобывающих предприятий.

«Сегодня на заседании Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики будут вынесены четыре законопроекта о снижении ренты на добычу газа, на рассмотрении которых настаивала фракция «Батькивщина». Один из этих документов будет принят за основу. Мы договорились, что авторы других законопроектов смогут приобщиться к доработке базового законопроекта и стать его соавторами. Если сегодня комитет примет консолидированное решение, завтра я буду просить председателя Верховной Рады включить этот законопроект в повестку дня как неотложный. Если не будет возражения зала, буду предлагать голосовать за этот законопроект за основу и в целом», – заявил Кононенко.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября ВР не смогла отправить в отставку Вощевского: с третьей попытки за его увольнение проголосовали всего 210 из 322, зарегистрированных в сессионном зале депутатов.

Вощевский подал заявление об отставке после того, как лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил о выходе из коалиции.

Вопрос об освобождении Квиташвили 15 сентября не ставился на голосование в Верховной Раде, поскольку он находился в заграничной командировке.