В 14.30 в Киеве состоится брифинг относительно ситуации с полиомиелитом

11:41, 04 сентября 2015
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Совместный брифинг представителей Министерства здравоохранения и представителей ВОЗ и ЮНИСЕФ.

ВОЗ предупреждает об опасности вспышки полиомиелита в Украине / PEUTERS

Сегодня в 14.30 начнется совместный брифинг представителей Министерства здравоохранения и представителей ВОЗ и ЮНИСЕФ «Оперативный план действий по контролю над ситуацией с полиомиелитом».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИинздрава Украины, брифинг состоится в Украинском кризисном медиа-центре (ул. Крещатик, 2).

Аккредитация журналистов будет проводиться на месте. Вход по удостоверениям.

Справочная информация по тел. 253-69-75.

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