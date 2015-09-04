В 14.30 в Киеве состоится брифинг относительно ситуации с полиомиелитом

Сегодня в 14.30 начнется совместный брифинг представителей Министерства здравоохранения и представителей ВОЗ и ЮНИСЕФ «Оперативный план действий по контролю над ситуацией с полиомиелитом».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИинздрава Украины, брифинг состоится в Украинском кризисном медиа-центре (ул. Крещатик, 2).

Аккредитация журналистов будет проводиться на месте. Вход по удостоверениям.

Справочная информация по тел. 253-69-75.