Закарпатские медики опровергают информацию о 2 случаях заболевания полиомиелитом в области, распространенную министром здравоохранения Александром Квиташвили.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Закарпатской облгосадминистрации заявил начальник главного управления Госсанэпидслужбы в Закарпатской области Владимир Маркович.

По его словам, на Закарпатье не зафиксировано ни одного случая полиомиелита.

Заявления Квиташвили о двух случаях полиомиелита на Закарпатье Маркович назвал следствием «или дезинформации, или неправильно интерпретированной информации».

В целом, по данным областной СЭС, в областные заведения в этом году обращались 12 человек с диагнозом, похожим на полиомиелит, но он ни разу не подтвердился.

«Речь идет об остром вялом параличе (ОВП)», - уточнил Маркович.

Он также сказал, что с целью исключения или подтверждения диагноза полиомиелита у больных с симптомами ОВП, в соответствии со всеми нормативными документами, проводится исследование проб материала.

По словам Марковича, в начале июня на Закарпатье было зарегистрировано 2 случая ОВП в Раховском и Тячевском районах у детей в возрасте 1 и 4 года. Заболевшие не были привиты в соответствии с календарем прививок, в одном случае из-за отказа родителей, во втором – из-за постоянных медицинских противопоказаний.

«Но пробы от них взяли и, по результатам исследований, полиомиелит не подтвержден», - сказал Маркович.

В то же время, как прозвучало на пресс-конференции, не исключено, что скандал, который сейчас разгорелся в Украине вокруг полиомиелита, даст толчок на государственном уровне решить вопрос отсутствия вакцин. Ведь на сегодняшний день, по словам главного врача областной клинической инфекционной больницы Михаила Поляка, Закарпатская область всего на 14,9% обеспечена вакцинами от общей потребности на 2015 год. В частности, вакциной от полиомиелита обеспечена всего на 16,9% от годовой потребности.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября министр здравоохранения Александр Квиташвили на брифинге сообщил, что в Закарпатской области зафиксированы два случая заболевания детей полиомиелитом. Ситуация классифицируется уже как вспышка болезни в регионе.

По его словам, дети заболели в разных населенных пунктах, находящихся на расстоянии 30 км друг от друга. Это дети в возрасте 4 года и 10 месяцев. Благодаря быстрой реакции СЭС вспышка была быстро локализована: дети изолированы и начаты мероприятия по международным стандартам.

Как подчеркнул министр, оба заболевших ребенка не были вакцинированы от полиомиелита.