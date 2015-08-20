Употребление алкоголя повышает риск развития рака - ученые

Авторы статьи, опубликованной в Британском медицинском журнале, проанализировали два крупные американские исследования с участием свыше 100 тысяч человек, пишет ВВС.

Наиболее очевидна связь оказался между употреблением алкоголя и раком молочной железы.

По словам экспертов, эти данные подтверждают рекомендации специалистов об ограничении количества алкоголя и обязательные безалкогольные дни.

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Гарантированной безопасной нормы алкоголя нет, но если вы пьете в пределах рекомендуемых суточных лимитов, риски ущерба для здоровья являются низкими, говорят ученые.

Британская система здравоохранения рекомендует, что мужчины не должны регулярно пить больше, чем две банки светлого пива 4,5% в день, а женщины - не больше двух маленьких стаканов вина 12% в день.

Впрочем, сейчас в Британии эти рекомендации пересматриваются и их могут изменить.

В американских исследованиях, слабое и умеренное употребление алкоголя определяют так: до 15 граммов алкоголя (маленький стакан вина) в день для женщин и до 30 граммов алкоголя (две бутылки пива по 355 миллилитров) в день для мужчин.

Люди, родственники которых болели раком, должны задуматься над тем, чтобы потреблять меньше алкоголя, чем рекомендуется, или отказаться вообще, советует доктор Юрген Рем из Центра зависимости и психического здоровья в Торонто.