ТОП-5 полезных продуктов для ужина

У вас выдался сложный рабочий день и так хочется расслабиться дома с бокалом красного вина и ароматным блюдом из семги. Такой ужин точно полезен для настроения, а для здоровья?

Скажем сразу, ужином с врагом не стоит делиться, съешьте его сами, но помните о количестве порций.

Рыба

Полезный продукт на ужин – рыба! Она отлично насыщает, избавляя на долгое время от голода! Очень важно правильно приготовить рыбу. Запекайте в фольге, делайте на пару либо на мангале. На ужин не рекомендуется употреблять жареную рыбу, так как она содержит большое количество калорий. Готовьте семгу, лосось, скумбрию, треску и другую рыбу, обязательно сбрызгивайте готовое блюдо лимоном и употребляйте вприкуску с овощным салатом.

Индейка

Индейка – это диетическое мясо, поэтому считается полезным продуктом для ужина. Возьмите филе, посолите, поперчите, добавьте немного оливкового масла, лимонного сока, прованских трав, заверните в фольгу и отправьте в духовку. Через 30 минут вас ждет вкусный и полезный ужин. Не забудьте приготовить салат из рукколы, помидоров, феты, оливкового масла и бальзамического уксуса.

Тушеные овощи

Лето – сезон свежих и полезных продуктов! На ужин потушите овощи. Можно экспериментировать! Возьмите баклажан, болгарский перец, помидор, половинку перца чили, лук, морковь, кабачок, нарежьте овощи и отправьте на сковороду, добавив растительного масла. Тушите 15-20 минут, и вы получите очень вкусное блюдо!

Морепродукты

Кальмары, креветки, раки, устрицы – полезные продукты на ужин! Они насыщаются организм йодом, витаминами группы В, витамином С и т.д. Морепродукты можно употреблять с соусами либо с гарниром из круп.

Кисломолочные продукты

Если у вас был поздний обед, и вы не успели проголодаться для полноценного ужина, можете выпить йогурт, кефир либо съесть творог с фруктами. Кисломолочные продукты полезны для нашего здоровья, поэтому их можно употреблять на ужин.

Питайтесь вкусно и полезно!